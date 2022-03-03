Республиканцы предложили ввести санкции против всех госкомпаний России

В американский Конгресс внесли новый законопроект о новых антироссийских санкциях. Республиканцы предложили ввести ограничения против всех государственных компаний РФ.

Меры в том числе могут затронуть «Газпром», «Роснефть» и RT, сообщило РИА «Новости». Одним из авторов документа стал сенатор от Флориды Марк Рубио.

Парламентарии назвали проект закона в честь «культового украинского лозунга» — HEROIAM SLAVA («Героям слава» — прим. ред.)

Предполагается, что после принятия закона о новых санкциях «подконтрольные или принадлежащие Москве» предприятия — «Роснефть», «Газпром», «Росатом», «Аэрофлот» и RT — потеряют доступ к американскому капиталу.

Рубио заявил, что его не должно быть «ни у одного российского госпредприятия». Его коллега — сенатор от Айовы Чак Грассли — призвал США предпринять все возможное, чтобы «отрезать РФ» пусть к финансовым ресурсам Соединенных Штатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заметил, что развитие России не остановится из-за введенных Западом санкций.