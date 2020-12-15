Голосование выборщиков поставило точку в истории американской президентской кампании — 2020. Следующим главой государства будет Джо Байден. Политолог Наталия Елисеева заявила, что из-за неудачи Трампа республиканцы могут потерять к нему интерес.

Елисеева не исключила, что из Трампа могут сделать «политическую пугалку» для демократической части общественности. Демократы будут использовать это образ против пока еще действующего главы Белого дома.

По ее мнению, Трамп после окончания своего срока продолжит активно высказываться, появляться на публике. Не исключено, что люди увидят его в новом качестве. Может быть, он запустит свой телепроект. Тем не менее Трамп все равно стал вторым. Поэтому Республиканская партия может потерять интерес к политику после 2021 года.

«На этом фоне возможно появление новых лиц среди республиканцев», — считает политолог.

Она усомнилась, что голосование выборщиков могло бы изменить ситуацию с итогами выборов. Они вряд ли бы отдали предпочтение Трампу, а не Байдену. Такие случаи в истории единичны. Кроме того, возможность неожиданного финала исключалась, потому что против действующего президента запустили большую кампанию. Общественность же активно поддерживала демократа Байдена.

«Понятно, что Трамп будет все отрицать, не признавать победу Байдена», — отметила политолог.

Он может сделать несколько громких заявлений в СМИ, высказывать свое мнение в Twitter, но не более того.

Скорее всего, Трамп будет работать уже исходя из логики следующей избирательной кампании. Он займется подготовкой к 2024 году. Байдену нужно будет решить внутриполитический кризис, который сложился в Штатах Наталья Елисеева.

Избранному американскому президенту придется разбираться с проблемами в социальной сфере и области здравоохранения. Именно критикой существующего положения дел он и смог привлечь голосов избирателей.

«С учетом того, что демократы склонны заниматься немного другими вещами, здесь могут возникнуть проблемы, которые Трамп впоследствии сможет обыграть против Байдена. Поэтому Трампа со счетов списывать рано. Этот человек — бизнесмен. Он думает не как политик, а как бизнесмен. Он уже неоднократно терял свое состояние, были проблемы с бизнесом, он неоднократно возвращался. Поэтому для него это лишь очередная потеря, после которой он будет готовиться к новой битве и возвращению», — заметила эксперт.

По ее словам, после прихода к власти президента-демократа можно ожидать эскалации конфликтов на международной арене. Что касается отношений РФ и США, то, возможно, будет перезагрузка, как при экс-президенте США Бараке Обаме. Политолог напомнила, что эта инициатива полностью провалилась.

«Вся напряженка только еще впереди», — считает Елисеева.

Голосование комиссии выборщиков США подтвердило победу Джо Байдена на президентских выборах. С победой демократа уже поздравил президент России Владимир Путин.