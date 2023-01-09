Мир 09 января 2023, 09:31 Республиканцы после выборов президента США откажутся от обязательств перед Украиной — СМИ WP: будущее Украины зависит от того, выиграют ли республиканцы на выборах 2024 года в США Unsplash

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Продолжение военной и финансовой поддержки Украины зависит от результатов президентских выборов в США, которые пройдут в 2024 году. Если к власти придет кандидат от Республиканской партии, киевский режим не сможет вернуть под контроль всю страну, заявила обозреватель The Washington Post Лиз Слай.

Президент Украины Владимир Зеленский, по ее словам, пообещал к концу 2023 года восстановить границы страны. В этом ему должны помочь модернизированное вооружение и поддержка Запада, и пока, по словам Лиз Слай, год начался для киевского режима хорошо. Однако конфликт может затянуться, а ситуация измениться, если в 2024 году на президентских выборах в США победит республиканец. Она сослалась на мнение члена Чикагского совета по глобальным делам Элизабет Шакелфорд, которая заявила, что продолжительный конфликт сыграет России на пользу.

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«Это может еще затянуться на какое-то время, но шансы Украины к этому моменту действительно уменьшатся», — сказала она.

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Элизабет Шакелфорд заметила, что вклад Евросоюза в помощь Украине не такой большой по сравнению с тем, что сделали США. Однако обещанных Белым домом 45 миллиардов долларов хватит только на 2023 год, а прогнозы не такие однозначные. По ее словам, будущие обязательства могут оказаться под вопросом, если республиканцы займут Белый дом в 2024 году.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. В них примет участие действующий глава государства Джо Байден. Идею выдвинуть свои кандидатуры не исключили бывший вице-президент США Майкл Пенс, бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, экс-президент Дональд Трамп.