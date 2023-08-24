Мир 24 августа 2023, 07:34 Республиканцы отказались блокировать победу Байдена в 2021 году РИА «Новости»: республиканцы поддержали Пенса в вопросе блокировки Байдена Правительство США

Читать 360tv в

Отказ бывшего вице-президента США Майка Пенса блокировать победу действующего главы государства Джо Байдена поддержали участники первых республиканских дебатов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Республиканцы отметили, что Пенс не стал поддаваться давлению республиканца Дональда Трампа в этом вопросе.

Реклама

«Майк Пенс встал на сторону конституции… Он заслуживает нашу благодарность как американцев за то, что поставил верность присяге… выше личных и политических интересов», — отметил экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.

Участники дебатов выразили сходную точку зрения на ситуацию. Так, губернатор Флориды Рон Десантис выступил со сдержанным сообщением, в котором признался, что не имел ничего против действий Пенса.

Экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон отметил, что Трамп своими действиями 6 января 2021 года «морально дисквалифицировал себя», когда трамписты пытались сорвать сертификацию и начали штурм Капитолия.

Ранее Трамп назвал Байдена некомпетентным в вопросе ситуации вокруг Украины. Он указал на сильную вовлеченность США в геополитический процесс и призвал исправить допущенные страной ошибки.