Республиканцы обвинили Байдена в том, что он «сдался Путину»

Руководство США допустило ситуацию, в которой российское вторжение на Украину может скоро начаться, заявил американский сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз.

«Пока мы говорим, сотни тысяч российских войск сосредоточены на границе Украины в ожидании вторжения. Эта губительная внешнеполитическая катастрофа — вина Джо Байдена. Это прямое последствие того, что Джо Байден сдался Владимиру Путину в ситуации с „Северным потоком-2“», — привел Telegram-канал «Пул № 3» слова Круза.

Такое заявление сенатор-республиканец сделал на фоне переговоров, которые главы двух государств провели сегодня, 7 декабря, по видеосвязи.

Сегодня также стало известно, что комитет по бюджету палаты представителей США не включил санкции против газопровода «Северный поток — 2» в проект военного бюджета на следующий финансовый год. Новый проект оборонного бюджета снова должен пройти утверждение в палате представителей и сенате прежде, чем его подпишет президент Джо Байден.