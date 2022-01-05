Республиканцы намерены объявить импичмент Байдену

Республиканская партия намерена объявить импичмент президенту США Джо Байдену. Это произойдет, если партия сможет вернуть Палату представителей в наступившем году, заявил американский сенатор от штата Тезас Тед Круз.

По словам сенатора, так представители республиканцев хотят ответить демократам за попытку импичмента экс-главе Белого дома Дональду Трампу, отметил Fox News.

Шансы на победу республиканцев в Палате представителей 90%, отметил Круз. И 50% — на возвращение сената, который сейчас разделен поровну, отметила «Газета.ru».

В декабре 2021 года уровень неодобрения работы Байдена на посту президента США достиг максимального показателя. Согласно проведенному опросу, работу главы государства плохо оценили 56% респондентов. Среди главных претензий они назвали недовольство экономической ситуацией, а также невозможность справиться с пандемией коронавируса. Для первого года на посту президента США, как отметили социологи, это самый плохой показатель. Прошлые рейтинги неодобрения Байдена были значительно ниже.