Мир 13 января 2023, 11:23 Республиканцы начали расследовать вывод войск США из Афганистана — СМИ CNN: республиканцы начали расследовать вывод войск США из Афганистана РИА «Новости»

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Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол потребовал у Госдепартамента предоставить документы, связанные с выводом войск США из Афганистана. Об этом сообщил канал CNN.

По информации канала, Маккол дал Госдепартаменту время до 26 января и пригрозил, что, если ответа не будет, последует судебное разбирательство. Письмо республиканца госсекретарю Энтони Блинкену гласит, что Комитет «не потерпит дальнейших промедлений» и ответы должны быть максимально полными.

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«В случае невыполнения условий Комитет будет использовать полномочия для обеспечения выполнения запросов, в том числе в принудительном порядке», — указано в процитированном CNN письме.

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Республиканец потребовал предоставить список межведомственных совещаний по теме вывода американских войск из Афганистана, информацию о встречах представителей США с членами «Талибана»* и последствиях решения. Кроме того, Комитет пожелал подробнее узнать о политике США вокруг помощи Афганистану, отношениях с талибами* и предоставлении виз афганцам.

По данным издания, республиканцы на протяжении прошлого года направляли в Госдепартамент по меньшей мере три запроса по этой теме, однако тогда у них не было большинства в конгрессе и ведомство не предоставило данные.

* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность и запрещено в Российской Федерации.