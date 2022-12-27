Мир 27 декабря 2022, 10:27 Республиканцы-конгрессмены разошлись во мнениях о дальнейшей помощи Украине FT: республиканцы в конгрессе не сошлись в позиции по дальнейшей помощи Украине

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Представители Республиканской партии США не сошлись во мнении о дальнейшей поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщили журналисты издания Financial Times (FT).

Речь идет о политических деятелях, которые уже в январе представят партию в конгрессе. У этого объединения большинство голосов по итогам недавнего голосования.

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По данным авторов материала, некоторых республиканцев настораживает большой объем средств государства, выделяемых на помощь Украине. Их оппоненты, наоборот, считают корректной такую поддержку. Однако они отмечают необходимость контроля за тратой этих средств.

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«Есть сомнения в том, что деньги пойдут туда, куда они предназначены», — заявил член палаты представителей от республиканцев Стив Скализ.

Директор по исследованиям внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк отметила, что желание установить контроль за тратой средств, выделяемых в качестве поддержки Украины, вполне разумно.