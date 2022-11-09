Республиканцам спрогнозировали победу в трех штатах в борьбе за места в сенате США | 360°

Мир 09 ноября 2022, 06:06 Республиканцам спрогнозировали победу в трех штатах в борьбе за места в сенате США Республиканцам пророчат победу в борьбе за места в сенате США в Алабаме, Оклахоме, Флориде Pxhere

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Республиканцы, которые принимают участие в борьбе за места в сенате конгресса США, победили в штатах Алабама, Оклахома, Флорида. Представители демократов одержали победу в Мэриленде, Коннектикуте и Иллинойсе. Об этом сообщил ТАСС. Такие прогнозы опубликовали новостные телекомпании США по итогам выборов.

В Алабаме победу одержала представительница Республиканской партии Кэти Бритт. Действующий сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд набрал в Оклахоме достаточное для переизбрания на этот пост количество голосов. В борьбе за второе сенатское место от этого штата одержал победу его однопартиец Маркуэйн Маллин. По прогнозам СМИ, сенатор-республиканец Марко Рубио одержал ожидаемую победу во Флориде.

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В Иллинойсе выиграла демократ Тэмми Дакворт. В Коннектикуте победа досталась сенатору от Демократической партии Ричарду Блюменталю. В штате Мэриленд переизбрался демократ Крис ван Холлен.

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Во вторник, 8 ноября, в США стартовали промежуточные выборы в американский конгресс. Они определят 435 членов палаты представителей конгресса, а так же треть его сената. Помимо этого американцы изберут губернаторов 36 штатов, а также глав трех заморских территорий США.