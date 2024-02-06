Мир 06 февраля 2024, 20:54 Республиканская партия США заблокирует законопроект о помощи Украине WP: конгресс США заблокирует законопроект о финансовой помощи Украине Pixabay

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Сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд заявил, что его однопартийцы, скорее всего, объединятся и заблокируют пакет законопроектов, который включает вопросы о реформах, связанных с защитой границы США и финансированием Украины и Израиля. Об этом сообщила газета Washington Post.

В конгрессе США рассматривается законопроект, который предусматривает выделение десятков миллиардов долларов на предоставление убежища мигрантам и полного закрытия границы для них.

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Спикер палаты представителей — республиканец Майк Джонсон потребовал объединить пограничные реформы и финансирование Украины. Но теперь республиканцы выступили с совместным заявлением, в котором они изложили свои претензии.

По их мнению, закон не обеспечивает безопасность границы и будет лишь способствовать усилению нелегальной миграции.

«Любое рассмотрение данного законопроекта в его нынешнем виде — это пустая трата времени», — написали они и добавили, что законопроект «умрет», когда его рассмотрят в палате представителей.

Ранее Сенат США предложил также выделить деньги на укрепление американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В новом законопроекте предлагается потратить на эти цели 2,58 миллиарда долларов.