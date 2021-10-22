Республиканская конгрессвумен потребовала отставки Байдена

В связи со злоупотреблением властью в интересах сына Хантера, который принимал подарки от граждан других стран и вмешивался в политику иностранного государства президент США Джозеф Байден должен уйти в отставку. Об этом заявила конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

По данным издания The Hill, она предоставила палате представителей резолюцию 57 об импичменте Байдена. Грин также обвинила главу государства во взяточничестве. Она считает, что Байден своими действиями поставил под угрозу безопасность страны и правительственных институтов. Кроме того, он препятствовал мирной передаче власти и показал, что если сохранит свой пост, станет угрозой для нацбезопасности страны.

Грин потребовала немедленного отстранения Байдена от власти и судебного разбирательства. Она считает, что президенту в принципе надо запретить занимать любую ответственную должность в будущем.

В конце сентября на отставке Байдена настаивала еще одна республиканка. Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт обвинила его в допущении ошибок при выводе войск из Афганистана.