Республиканец Рик Аллен обвинил Байдена в подорожании топлива

Член палаты представителей США, республиканец Рик Аллен заявил, что рост цен на топливо связан с политикой президента Джо Байдена. Об этом написал RT.

Аллен отметил, что цены на бензин в США сейчас достигают рекордных значений. По его словам, решить проблему можно только внутренним производством топлива.

«Это не „временная инфляция“. Это не „путинский скачок цен“. Это результат уничтожения американской энергетической независимости — результат войны против ископаемого топлива. Вот что сделал Байден, и вот почему стоимость энергии стала расти задолго до ввода российских войск на Украину», — заявил Аллен.