Мир 10 марта 2023, 14:30 Республиканец Кевин Маккарти назвал проект бюджета США несерьезным

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Спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти в своем Twitter написал, что представленный Джо Байденом бюджет США — это несерьезно, сообщил RT.

Как отметил Маккартни, американский президент предлагает ввести новые налоги, которые семьи будут платить за счет более высоких расходов.

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«Господин президент, у Вашингтона проблема с расходами, а не с доходами», — процитировало ИА НСН политика.

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Бюджет США сначала должны одобрить в Палате представителей, а затем в Сенате.