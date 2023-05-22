Мир 22 мая 2023, 09:07 Республика Сербская заявила о готовности платить за газ из России в рублях Перович: Республика Сербская готова платить рублями за российский газ РИА «Новости»

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Республика Сербская выразила желание оплачивать российский газ в рублях. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава представительства в России Душко Перович.

Он напомнил, что «Газпром» ежегодно продлевает основной договор. Цена, таким образом, получается рыночная, но по старой формуле.

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«Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос», — сказал собеседник агентства.

При этом Перович указал на трудности с оплатой, так как трансферты через корреспондентские банки задерживаются

Совет министров Боснии и Герцеговины уже согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок газа из России, указал глава представительства.

По его словам, новый трубопровод планируется связать с газотранспортной системой Сербии. Проект пока находится в фазе подготовки.

Республика Сербская — образование в составе Боснии и Герцеговины. Среднее годовое потребление газа в республике составляет порядка 50 миллионов кубометров в год.