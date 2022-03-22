Республика Сербская не поддержит вступление Боснии и Герцеговины в НАТО

Республика Сербская, сербская часть Боснии и Герцеговины, не поддерживает вступление страны в НАТО. Об этом «Известиям» рассказал сербский член президиума БиГ Милорад Додик.

«Могу вас заверить: Босния и Герцеговина не сможет вступить в НАТО без согласия со стороны Республики Сербской. Пока БиГ занимает нейтральную позицию, отказываясь от вступления в какие-либо военные блоки. Как мы считаем, мы не должны входить в союз, который бомбил наш народ 30 лет назад», — заявил Додик.

Речь идет о бомбардировках НАТО позиций боснийских сербов в 1994–1995 годах. Причиной вмешательства назвали убийство более восьми тысяч боснийских мусульман в Сребренице. В феврале 2007 года Международный суд ООН признал убийства в Сребренице геноцидом. Милорад Додик отрицает эти события, утверждая, что ‎"никакого геноцида в Сребренице не было".