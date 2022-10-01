Республика Никарагуа разорвала дипотношения с Нидерландами | 360°

Мир 01 октября 2022, 10:39 Поделиться Telegram

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Viber Республика Никарагуа разорвала дипотношения с Нидерландами МИД Никарагуа объявил о разрыве дипломатических отношений с Нидерландами «Википедия»

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Власти Никарагуа приняли решение о полном разрыве дипломатических отношений с Нидерландами. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел центральноамериканской страны, написало агентство Reuters.

Решение принято в связи с вмешательством во внутренние дела государства. Внешнеполитическое ведомство считает, что Нидерландцы проводят неоколониальную и интервенционистскую политику.

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«Королевство как оскорбляло, так и продолжает оскорблять семьи в Никарагуа отменой общественных работ, таких как больницы в сообществах выходцев из Африки и коренных жителей», — заявили в МИД.

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В частности, причиной решения Никарагуа стал отказ правительства Нидерландов участвовать в строительстве медицинского учреждения, сообщил RT.

В ответ на это лидер Никарагуа объявил голландскому послу Кристин Пиренн, что ей больше не следует появляться в стране. Главу дипломатической миссии Евросоюза Беттину Мушайдту объявили в Никарагуа персоной нон грата.

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