Российские вооруженные силы выполнят основные задачи спецоперации на Украине примерно к концу марта. Об этом «360» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Несмотря на определенные трудности, экономическое давление и развернутую информационную войну против России, задачи спецоперации к концу месяца будут выполнены, когда основной фронт посыпется», — заявил Дандыкин.

Эксперт уверен, что в нынешней ситуации украинские власти намерены специально затягивать переговорный процесс с Россией в расчете на закрытие неба.

Дандыкин отметил, что руководство ВСУ утратило централизованное управление личным составом, уповая на мировую общественность, прессу и отдельные контрудары.

«Была информация об ударах артиллерией со стороны Николаева и под Киевом, где действуют наши подразделения», — заявил он.

Самым главным остается вопрос с южным флангом, где в Мариуполе сосредоточен полк «Азова»* численностью около 15 тысяч человек.

«Судьба этого гарнизона решится в ближайшие дни, там действуют Росгвардия, чеченские ребята. Ситуация начнет развиваться более быстрыми темпами, когда в этом городе закончатся события. Нацбатам отрезаны все коммуникации, есть проблемы с ГСМ и боезапасами», — сказал он.

Дандыкин считает, что украинских военных под Донецком удастся взять в котел, окружив со всех сторон. Тогда у нацбатов будет лишь вариант сдаваться.

«Важный момент сейчас в Харькове, Киеве. <…> На юге, в Николаеве, идут бои, туда перебрасываются последние резервы ВСУ из Днепропетровска и Кривого Рога, остается Одесса, это решится комплексно. Еще не сказал своего слова Черноморский флот РФ в части десанта», — заключил эксперт.

Подразделения республик Донбасса получают захваченное трофейное оружие, поставляемое НАТО Украине. Таким образом, оно работает напрямую против нацбатов.

*«Азов» — запрещенное в России радикальное объединение.