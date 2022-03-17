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    17 марта 2022, 11:29

    «Решится в ближайшие дни». Мариуполю предрекли скорое освобождение от ВСУ

    Военный эксперт Дандыкин: к концу марта задачи ВС РФ на Украине будут выполнены

    Иван Степанов, Максим Зинкин

    Российские вооруженные силы выполнят основные задачи спецоперации на Украине примерно к концу марта. Об этом «360» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

    «Решится в ближайшие дни». Мариуполю предрекли скорое освобождение от ВСУ

    «Несмотря на определенные трудности, экономическое давление и развернутую информационную войну против России, задачи спецоперации к концу месяца будут выполнены, когда основной фронт посыпется», — заявил Дандыкин.

    Эксперт уверен, что в нынешней ситуации украинские власти намерены специально затягивать переговорный процесс с Россией в расчете на закрытие неба.

    Дандыкин отметил, что руководство ВСУ утратило централизованное управление личным составом, уповая на мировую общественность, прессу и отдельные контрудары.

    «Была информация об ударах артиллерией со стороны Николаева и под Киевом, где действуют наши подразделения», — заявил он.

    Самым главным остается вопрос с южным флангом, где в Мариуполе сосредоточен полк «Азова»* численностью около 15 тысяч человек.

    «Судьба этого гарнизона решится в ближайшие дни, там действуют Росгвардия, чеченские ребята. Ситуация начнет развиваться более быстрыми темпами, когда в этом городе закончатся события. Нацбатам отрезаны все коммуникации, есть проблемы с ГСМ и боезапасами», — сказал он.

    Дандыкин считает, что украинских военных под Донецком удастся взять в котел, окружив со всех сторон. Тогда у нацбатов будет лишь вариант сдаваться.

    «Важный момент сейчас в Харькове, Киеве. <…> На юге, в Николаеве, идут бои, туда перебрасываются последние резервы ВСУ из Днепропетровска и Кривого Рога, остается Одесса, это решится комплексно. Еще не сказал своего слова Черноморский флот РФ в части десанта», — заключил эксперт.

    Подразделения республик Донбасса получают захваченное трофейное оружие, поставляемое НАТО Украине. Таким образом, оно работает напрямую против нацбатов.

    *«Азов» — запрещенное в России радикальное объединение.