Мир 21 марта 2023, 22:43 «Решительный и крутой парень». Китайцы признались в любви к Путину CNN: жители Китая считают Путина решительным, жестким и крутым парнем Pixabay

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Жители Китайской Народной Республики высказали мнение по поводу визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и оценили президента России Владимира Путина. Большинство зрителей телеканала CNN считают российского лидера решительным.

Один из собеседников телеканала заявил, что переговоры лидеров РФ и КНР помогут в дальнейшем улучшить отношения между странами.

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«Он (собеседник — прим. ред.) сказал, что очень любит Путина, потому что тот крутой и жесткий парень», — передал слова собеседника журналист.

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Жители Китая прокомментировали ситуацию на Украине, одна из китаянок выразила надежду на победу России. Вторая раскритиковала Соединенные Штаты за поставки оружия в зону конфликта. Она заявила, что верит в мирный план, предложенный Си Цзиньпином. Путина она описала как «решительного, быстрого и жесткого» лидера.

В Москве завершились шестичасовые переговоры лидеров России и Китая, и Си Цзиньпин покинул Кремль. Президент России проводил китайского коллегу до выхода из здания.