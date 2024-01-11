Мир 11 января 2024, 18:36 «Решить вопрос с ним». Экс-депутат Рады признался, что Блинкен требовал его устранить Экс-депутат Рады Деркач заявил, что Блинкен требовал устранить его U.S. Institute of Peace

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Экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен просил украинские власти физически устранить его. Он рассказал об этом в интервью журналистке Симоне Манжанте.

Деркач сообщил, что Блинкен обсудил его деятельность во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в январе 2022 года. В присутствии нескольких десятков человек госсекретарь недвусмысленно намекнул на устранение депутата.

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«Вам нужно срочно решить вопрос с Деркачом», — якобы сказал Блинкен Зеленскому.

Приближенные к парламентарию передали ему слова американца и посоветовали ему позаботиться о своей безопасности.

Деркач стал неудобным для США политиком после публикации компромата на американского президента Джо Байдена. В 2021 году он обнародовал аудиозаписи, на которых лидер Соединенных Штатов предлагает экс-президенту Украины взятку в миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина и прекращение разбирательств вокруг украинского бизнеса его сына Хантера. Минфин США внес парламентария в санкционный список, обвинив во вмешательстве в выборы.