Решить проблемы США на крови народа Украины

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина получает самолеты от других стран. Она получила от союзников истребители, а также запчасти для самолетов. Кирби не стал называть конкретные страны, но отметил, что речь идет об авиации российского производства. О том, соответствует ли это заявление действительности, какие страны могли бы поставлять самолеты на Украину и чем это обернется, «360» рассказал профессор кафедры дипломатии и консульской службы дипломатический академии МИД России Владимир Винокуров. Далее — его прямая речь.

Это укладывается в политику США, которая называется попыткой затягивания войны и решения проблемы двусторонних отношений США и России украинскими руками, на крови украинского народа. Американцы будут продолжать давить на своих ближайших союзников, как это сделали они со Словакией, заставив ее передать С-300 безвозмездно, в связи с чем сегодня мы видим выступление оппозиции Словакии по этому поводу. Я думаю, в ближайшее время будут такого рода протесты правительств, парламентов в отношении продолжения поддержки Украины военным путем. Никто не говорит о том, что надо решать проблему Украины за столом переговоров. Это печальная картина, которая сегодня просто бросается в глаза. В отличие от классических форм переговоров, дипломатии, когда все международные конфликты решались с помощью переговоров, сегодня мы даже не видим попыток призвать Украину сесть и по-настоящему вести переговоры.

Это не решит ничего в пользу Украины, никак не скажется на боеспособности ВСУ, националистических батальонов. Это просто усугубит положение, в том числе для стран Европы, руками которых американцы продолжают тоже вести эту войну.

МиГ-29 есть, насколько я помню, в Румынии, и со стороны их вроде бы уже было заявление о том, что они согласны передать самолеты. Они всегда изъявляют свое согласие в расчете на замену более современными видами американского оружия. Словакии пообещали, потом стали предлагать Patriot вместо С-300, которые они подарили Украине и которые, по всем данным, уничтожены уже нашими высокоточными оружиями. Та же ситуация будет с другими странами, которые передадут свои устаревшие образцы советской военной техники, а потом окажутся с носом, как говорят в народе.

У США свое оружие, современное большей частью, которое не сможет обслуживать украинский военный персонал. Поэтому они ищут остатки советской техники, которая близка и знакома украинским военнослужащим.