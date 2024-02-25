Мир 25 февраля 2024, 05:11 «Решили не возвращаться». Харьковчане массово распродают квартиры с большой скидкой «Страна.ua»: жители Харькова распродают жилье со скидкой 50% Freepik

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Жители Харькова, решившие переехать, продают квартиры в городе со скидкой 50%. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местных риелторов.

Перебравшаяся в Великобританию риелтор оставила свое агентство в Харькове. Оно до сих пор работает, поэтому женщина в курсе ситуации на рынке недвижимости. По ее словам, «такого глубокого кризиса еще никогда не было».

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«Люди настолько дешево продают только с пониманием того, что решили не возвращаться в Харьков, и строят свою жизнь в другом регионе Украины или за границей. Кто такое решение не принял, пока не готовы уступать минус 50%», — сказала она.

Риелтор отметила, что жилье в Харькове покупают те, кто живет восточнее города, а также жители деревень и сел Харьковской области. Из-за снижения цен люди могут перебраться в город.

Ранее Рада зарегистрировала закон, предлагающий разрешить военнообязанным мужчинам «платный» выезд за границу. Согласно ему, украинцев обяжут открывать счет в банке с минимальным взносом 12 945 гривен и ежемесячно вносить по 1 306,5 гривны, пока они пребывают в другой стране.