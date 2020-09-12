«Решили меня убить». Ярошенко назвал перевод в частную тюрьму чьей-то политической волей

«О переводе я узнала позавчера утром. Мне позвонил адвокат Алексей Тарасов и сообщил, что Константин звонил ему и сказал, что его переводят в частную тюрьму. Его в любой момент могут перевести», — заявила она.

Виктория пока не в курсе, с чем могут быть связаны эти изменения. В неизвестности также остается и сам Ярошенко. Летчик передал жене, что идея не принадлежит тюремной дирекции или городскому штабу. Решение принималось не на федеральном уровне, а на региональном.

Кроме того, Виктория поделилась опасениями супруга. Летчик боится коронавируса, который активно гуляет по США. При транспортировке в частную тюрьму он может заразиться от охранников или кого-либо другого. Люди, которые будут депортировать заключенного, не сдавали тесты на коронавирус.

«Да и в той тюрьме непонятно что», — передала Виктория.

По ее словам, Ярошенко не понимает, почему решение о переводе приняли, именно когда граждан стараются не трогать и изолировать друг от друга.

«Понятно, что это политическая чья-то воля, причем политика сильного. И решили меня просто убить, вот и все», — сказал Константин супруге.

Виктория связалась с российским посольством и консульством в США, как только узнала о переводе. Содержание в частной тюрьме означает вывод из федерального бюро тюрем. К тому же, там бюджет на одного заключенного в два раза меньше, все платное, наказывают чаще, драк и резни больше.