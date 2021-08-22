Блогерша-симулянтка рассказала о жутких последствиях прививки от COVID-19. Так она решила подзаработать

Счет для сбора денег на лечение американской Instagram-блогерши Доминик Де Сильва заблокировала платформа GoFundMe. В июле девушка опубликовала видео, где изображала страшные судороги, которые у нее начались якобы после вакцинации от коронавируса. В своем посте она написала, что для лечения от последствий ей требуется 50 тысяч долларов. Об этом сообщило издание Toofab.

В посте она написала, что прививку она сделала еще в марте и с тех пор постоянно сталкивается с проблемами.

«Врачи не понимают, что со мной происходит. Провели множественные исследования, но ответов так и не получили», — написала она. Блогерша подчеркнула, что готова обратиться к опытному неврологу, который занимается нетрадиционными видами лечения, но ее страховка не покрывает эту услугу. Для этого она объявила сбор средств.

В августе Доминик опубликовала продолжение своей истории в TikTok. На этот раз она опубликовала видео, как ей сложно ходить. Ролик набрал 12 миллионов просмотров. Но, судя по ее странице в Instagram, болезнь иногда отступает. Например, на время свадьбы.

Пользователи уличили блогершу во лжи. Один из комментаторов Reddit написал, что он сам инвалид неврологической группы и то, что делает Да Силва оскорбительно.

«Если вы собираетесь прикидываться, то хотя бы проведите небольшое исследование и не демонстрируйте этот детский спектакль», — написал он.

За все время сбора средств блогерше удалось собрать 17,5 тысяч долларов пока ее счет не заблокировала. Представители платформы GoFundMe сообщили, что только за последние несколько месяцев остановили сбор средств 250 симулянтов, распространяющих дезинформацию о вакцинации.

В отношении Да Силвы начали расследование. Организаторы платформы объявили, что если кто-то из спонсоров захочет вернуть свои деньги, то эту услугу окажут оперативно.