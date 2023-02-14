Мир 14 февраля 2023, 13:22 Решения Запада о разрыве отношений назвали подарком для России Экс-офицер разведки США Риттер назвал подарком для России освобождение от Запада РИА «Новости»

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Негативные заявления западных стран о прекращении отношений стали для России настоящим подарком. Это подтвердило мнение Кремля, что от США и их союзников в Европе не стоит ждать нормального диалога. С таким заявлением выступил бывший офицер разведки американской морской пехоты Скот Риттер в своем YouTube-канале.

Он пояснил, что после распада Советского Союза расположенность стран Запада к России была только ширмой, прикрывающей отношение к поверженному противнику. Приезжающие в Москву политики считали себя хозяевами положения и давали рекомендации о дальнейшем пути, по которому должна пойти страна.

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Подобное поведение не могло остаться незамеченным. Россия поняла, что страны Запада никогда не станут рассматривать ее в качестве равного партнера и нормального диалога не получится. В результате страна выбрала свой курс, который не понравился США и их союзникам.

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«Россия не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла», — заявил Риттер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главной причиной противостояния России и Запада уверенность США в своем превосходстве. Американцы, пояснил он, лишили Евросоюз свободы действий для продвижения своих интересов и используют Украину для ведения против страны гибридной войны.