Мир 21 декабря 2023, 15:02 Решения властей Украины назвали путем к развалу страны Аксенов: власти Украины вели страну к развалу еще до начала СВО РИА «Новости»

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Власти Украины всеми решениями вели страну к развалу еще до начала специальной военной операции. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что сегодняшние действия киевского режима преследуют такую же цель.

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Глава Крыма добавил, что программу контрнаступления украинские власти задумали только с одной целью — получить побольше денег от своих иностранных спонсоров.

«Понятно, что западная техника приносит определенный ущерб на поле боя, но никогда не сможет изменить обстановку. Наши ребята делом это доказали своими поступками и своими делами», — заявил Аксенов.

Он добавил, что все заявления украинских властей не нужно воспринимать всерьез или даже обращать на них внимание, потому что они рассчитаны только на людей, которые не могут анализировать ситуацию и делать выводы из происходящего.

В начале декабря глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители Крыма ждут, когда пленного президента Украины Владимира Зеленского провезут по полуострову. Так он прокомментировал его заявление, что крымчане хотят вернуться под контроль Киева.

Аксенов подчеркнул, что жители не только не хотят возвращения Украины, но и делают все, чтобы поддержать охраняющих их покой военных.