Мир 12 июля 2023, 01:34 Решения украинского командования сравнили с провальными шагами нацистской Германии в ВОВ Глава РВИО Мягков: танки не помогли немцам в Курской битве, не помогут и наступлению ВСУ Freepik

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Нацистская Германия проиграла Курскую битву, сделав ставку на современные танки Tiger и Panther. Это лишило ее шансов перехватить у СССР инициативу в войне. Подобный исход ждет украинскую армию, бросившую в контрнаступление танки Leopard, заявил РИА «Новости» научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Что тогда, что сейчас — это действительно мощное, широко разрекламированное оружие уперлось в нашу глубокоэшелонированную оборону и сплошное минирование танкоопасных направлений», — отметил эксперт.

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Историк добавил, что если тяжелая техника ВСУ не уничтожается сразу, подрываясь на мине, то ее, обездвиженную, расстреливает артиллерия.

Мягков также напомнил, что поражение в Курской битве серьезно подорвало дух немцев. Подобное произойдет и с украинскими бойцами, выразил уверенность эксперт.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с 4 июня, когда ВСУ начали свое контрнаступление, российские военные подбили более 1240 вражеских танков, среди которых было 17 немецких Leopard.