20 мая 2023, 16:16
Решения глав G7 нацелены на двойное сдерживание России и Китая — Лавров
Глава МИД Лавров: решения саммита G7 нацелены на двойное сдерживание России и Китая
Решения, принятые на саммите G7 в Хиросиме, нацелены на двойное сдерживание России и Китая. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил ТАСС.
По словам Лаврова, задача США и их союзников — устранить Россию как своего геополитического конкурента. То же самое касается и любой другой страны, которая претендует на «самостоятельное место в мировом раскладе».
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Министр добавил, что западные страны уже открыто обсуждают полученный заказ на разработку сценария по расчленению РФ.
При этом лидеры G7 заявили, что готовы к стабильным и конструктивным отношениям с Китаем. Страны подчеркнули: роль КНР в международном сообществе велика.
Трехдневный саммит глав стран G7 начался в японском городе Хиросима 19 мая. Во второй день на встречу явился украинский президент Владимир Зеленский.
G7
Сергей Лавров
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