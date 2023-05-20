Мир 20 мая 2023, 16:16 Решения глав G7 нацелены на двойное сдерживание России и Китая — Лавров Глава МИД Лавров: решения саммита G7 нацелены на двойное сдерживание России и Китая РИА «Новости»

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Решения, принятые на саммите G7 в Хиросиме, нацелены на двойное сдерживание России и Китая. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

По словам Лаврова, задача США и их союзников — устранить Россию как своего геополитического конкурента. То же самое касается и любой другой страны, которая претендует на «самостоятельное место в мировом раскладе».

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Министр добавил, что западные страны уже открыто обсуждают полученный заказ на разработку сценария по расчленению РФ.

При этом лидеры G7 заявили, что готовы к стабильным и конструктивным отношениям с Китаем. Страны подчеркнули: роль КНР в международном сообществе велика.

Трехдневный саммит глав стран G7 начался в японском городе Хиросима 19 мая. Во второй день на встречу явился украинский президент Владимир Зеленский.