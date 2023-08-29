Мир 29 августа 2023, 07:39 Решением Евросоюза по Украине возмутились во Франции Политик Филиппо упрекнул главу ЕК фон дер Ляйен в поддержке конфликта на Украине РИА «Новости»

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Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился планам Евросоюза об отправке новой партии снарядов Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

По его мнению, такое решение способствует разграблению европейской армии.

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«Урсула фон дер Ляйен дала согласие на это?! Нет поддержке войны и разграблению нашей армии», — написал Филиппо.

Ранее Евросоюз направил Украине новый транш финансовой помощи на 1,5 миллиарда евро. Фон дер Ляйен заявляла, что сообщество продолжит оказывать поддержку киевскому режиму и в следующем году.

При этом глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель признавал дефицит собственного сырья для производства боеприпасов. По его словам, эта ситуация ставит под угрозу стратегическую безопасность многих стран на континенте и ослабляет их автономию.