Мир 23 ноября 2023, 06:30 Решением Евросоюза по Украине возмутились во Франции Филиппо возмутился решением фон дер Ляйен выделить Украине 1,5 млрд евро РИА «Новости»

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Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение Европейской комиссии направить Украине очередной пакет финансовой помощи. Об этом он написал в социальной сети X.

«ЕС выплатил Зеленскому очередной чек на полтора миллиарда евро, а фон дер Ляйен с гордостью про это сообщает! И так происходит ежемесячно с января, это просто возмутительно!» — заявил он.

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Политик напомнил, что выделение помощи происходит на фоне фактического поражения Украины на поле боя.

«Вспомните также о коррупции на Украине. Но одновременно с этим Макрон сокращает на 600 миллионов евро финансирование больниц во Франции», — добавил Филиппо.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что выделение ЕС запланированных 20 миллиардов евро оказалось под большим вопросом из-за претензий к траншу со стороны ряда стран — членов сообщества.