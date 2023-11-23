23 ноября 2023, 06:30
Решением Евросоюза по Украине возмутились во Франции
Филиппо возмутился решением фон дер Ляйен выделить Украине 1,5 млрд евро
Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение Европейской комиссии направить Украине очередной пакет финансовой помощи. Об этом он написал в социальной сети X.
«ЕС выплатил Зеленскому очередной чек на полтора миллиарда евро, а фон дер Ляйен с гордостью про это сообщает! И так происходит ежемесячно с января, это просто возмутительно!» — заявил он.
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Политик напомнил, что выделение помощи происходит на фоне фактического поражения Украины на поле боя.
«Вспомните также о коррупции на Украине. Но одновременно с этим Макрон сокращает на 600 миллионов евро финансирование больниц во Франции», — добавил Филиппо.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что выделение ЕС запланированных 20 миллиардов евро оказалось под большим вопросом из-за претензий к траншу со стороны ряда стран — членов сообщества.
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Украина
Франция
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