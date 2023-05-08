Мир 08 мая 2023, 20:36 Решение Зеленского о переносе Дня Победы одобрили в ЕС Представитель Еврокомиссии Спинант поприветствовала учреждение Зеленским Дня Европы РИА «Новости»

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Перенос Дня Победы с 9 на 8 мая и учреждение новой даты — Дня Европы на Украине — получили одобрение в Евросоюзе. Как написала на своей странице в Twitter представитель пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинант, решение украинского лидера Владимира Зеленского свидетельствует о новом курсе, которого теперь придерживается страна.

«Мы приветствуем решение Украины отмечать 9 мая День Европы — это отражение европейской идентичности украинского народа», — указала она в публикации.

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Законопроект о переносе Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая и установлении новой памятной даты — Дня Европы — президент Украины внес на рассмотрение в Верховную раду.

В своем заявлении он пояснил, что жители страны никогда не забудут о вкладе, который внесли их родные в победу над фашистской Германией. При этом он добавил, что 9 мая Украина станет праздновать День Европы, который отмечают жители стран ЕС.

Решение Зеленского раскритиковала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она назвала политика Иудой XXI века. Дипломат пояснила, что украинский лидер переносом Дня Победы предал память своих предков.