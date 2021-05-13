Решение взыскать с Тwitter 4 млн рублей признали законным в России

Мосгорсуд признал законным решение взыскать с Twitter четыре миллиона рублей. Компанию оштрафовали за нарушение закона о локализации баз данных.

«Московским городским судом решение Мещанского суда от 16 ноября 2020 года по административному исковому заявлению Twitter Inc. к судебному приставу Думакову М. С. оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы суда.

В начале апреля Роскомнадзор обязал Facebook, Twitter и Google предоставить информацию о локализации в стране баз данных российских пользователей. Компании предупредили об ответственности.

В марте прошлого года Twitter уже штрафовали на такую же сумму из-за отказа предоставить данные о российских пользователях. Согласно поправкам к закону «О персональных данных», информация о российских пользователях социальных сетей должна храниться в России. Изменения вступили в силу 1 сентября 2015 года

Накануне компанию Telegram Messenger Inc. признали виновной в административном правонарушении за распространение незаконной информации. Таганский районный суд Москвы выписал два штрафа по 2,5 миллиона рублей.