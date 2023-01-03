Мир 03 января 2023, 19:06 Решение властей Израиля менее открыто обсуждать Украину насторожило США Сенатор США Грэм занервничал после решения Израиля обсуждать тему Украины менее открыто РИА «Новости»

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Решение израильских властей менее открыто обсуждать тему Украины взволновало американского сенатора Линдси Грэма. Об этом он написал в Twitter.

О намерении правительства Израиля меньше говорить о теме Украины в публичном поле заявил новый глава МИД страны Эли Коэн.

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«Немного нервирует мысль о том, что Израиль станет меньше обсуждать специальную операцию России на Украине», — написал Грэм.

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При этом сенатор остался доволен позицией Коэна в отношении США и гуманитарной помощи украинским военным.

«Рад видеть, что господин Коэн уделяет приоритетное внимание продолжению выделения гуманитарной помощи Украине и стратегическим отношениям между Израилем и США», — добавил политик.

Грэм подверг критике главу МИД Израиля за проведенные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Надеюсь, что Коэн понимает, что во время разговора с Лавровым он говорит с представителем режима, который ежедневно совершает преступления на Украине», — заключил он.

В конце декабря пост премьер-министра Израиля в третий раз занял Биньямин Нетаньяху, писал RT.