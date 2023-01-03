03 января 2023, 19:06
Решение властей Израиля менее открыто обсуждать Украину насторожило США
Сенатор США Грэм занервничал после решения Израиля обсуждать тему Украины менее открыто
Решение израильских властей менее открыто обсуждать тему Украины взволновало американского сенатора Линдси Грэма. Об этом он написал в Twitter.
О намерении правительства Израиля меньше говорить о теме Украины в публичном поле заявил новый глава МИД страны Эли Коэн.
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«Немного нервирует мысль о том, что Израиль станет меньше обсуждать специальную операцию России на Украине», — написал Грэм.
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При этом сенатор остался доволен позицией Коэна в отношении США и гуманитарной помощи украинским военным.
«Рад видеть, что господин Коэн уделяет приоритетное внимание продолжению выделения гуманитарной помощи Украине и стратегическим отношениям между Израилем и США», — добавил политик.
Грэм подверг критике главу МИД Израиля за проведенные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Надеюсь, что Коэн понимает, что во время разговора с Лавровым он говорит с представителем режима, который ежедневно совершает преступления на Украине», — заключил он.
В конце декабря пост премьер-министра Израиля в третий раз занял Биньямин Нетаньяху, писал RT.
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