Мир 07 сентября 2023, 09:01 Решение США передать ВСУ снаряды с ураном назвали преступлением Дипломат Рябков назвал преступным актом поставки ВСУ снарядов с ураном от США Публичное достояние

Читать 360tv в

Поставка на Украину снарядов с обедненным ураном спровоцирует эскалацию конфликта и нанесет вред окружающей среде. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал такие планы США преступным актом, сообщил ТАСС.

Выступая на региональном семинаре «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке, он назвал решение американских властей не только шагом к эскалации, но и пренебрежением последствиями применения снарядов с обедненным ураном для экологической обстановки.

Реклама

«Это, по сути дела, преступный акт. Другой оценки я дать не могу», — сказал он.

Пентагон объявил, что в новый пакет военной помощи Украине стоимостью до 375 миллионов долларов включат снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Когда весной такие боеприпасы решила отправлять Великобритания, в Белом доме назвали их обычным вооружением, безвредным для окружающей среды. Военный эксперт Андрей Кошкин заявлял, что они эффективно пробивали броню, но вызывали всплеск онкологических заболеваний.