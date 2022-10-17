Решение Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти сочли пощечиной Байдену | 360°

Мир 17 октября 2022, 11:28 Поделиться Telegram

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Viber Решение Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти сочли пощечиной Байдену The Hill: Саудовская Аравия отвесила Байдену пощечину решением сократить добычу нефти wikipedia

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Принятое Саудовской Аравией решение сократить добычу нефти оскорбило президента США Джозефа Байдена. Оно стало своеобразной пощечиной для американского лидера. К такому выводу пришли журналисты издания The Hill.

«Решение по добыче нефти — это пощечина Байдену, который в июле ездил в Саудовскую Аравию с явной целью убедить увеличить добычу», — написали они.

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По их данным, по результатам визита в страну американский лидер надеялся компенсировать влияние антироссийских санкций на экономику Штатов. Журналисты The Hill сообщили, что Баден надеялся на снижение стоимости топлива в США после переговоров с представителями Саудовской Аравии.

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Также сотрудники издания отметили, что американские власти возмутились решением ОПЕК+. Станы — члены этой организации решили к ноябрю сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки.

По данным журналистов, в конгрессе и Белом доме начали призывать к пересмотру отношений между Штатами и Саудовской Аравией.

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