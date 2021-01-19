Решение России выйти из Договора по открытому небу обеспокоило шведского депутата
Шведский депутат Маркус Вихель направил главе оборонного ведомства страны Петеру Хультквисту запрос, в котором выразил обеспокоенность в связи с решением Москвы выйти из ДОН (Договор по открытому небу). Об этом сообщил RT.
Парламентарий заметил, что до недавнего времени ДОН служил на благо Швеции, поскольку соглашение являлось элементом контроля над вооружениями и способствовало формированию атмосферы безопасности и доверия. В частности, военнослужащие Швеции могли получать данные о потенциале РФ в значимых для королевства районах.
«Сейчас, к сожалению, многое указывает на то, что договор разваливается, так как Россия объявила о своем намерении выйти из него. Следовательно, мы больше не сможем получать столько же информации о силах, развернутых в непосредственной близости от нас, как раньше», — обратил внимание депутат.