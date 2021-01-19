Решение России выйти из Договора по открытому небу обеспокоило шведского депутата

Парламентарий заметил, что до недавнего времени ДОН служил на благо Швеции, поскольку соглашение являлось элементом контроля над вооружениями и способствовало формированию атмосферы безопасности и доверия. В частности, военнослужащие Швеции могли получать данные о потенциале РФ в значимых для королевства районах.

«Сейчас, к сожалению, многое указывает на то, что договор разваливается, так как Россия объявила о своем намерении выйти из него. Следовательно, мы больше не сможем получать столько же информации о силах, развернутых в непосредственной близости от нас, как раньше», — обратил внимание депутат.