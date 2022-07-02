Решение России по нефтегазовому проекту «Сахалин-2», долю в котором имеют японские Mitsui и Mitsubishi, поставило Японию перед нелегким выбором. Сохранив долю в проекте, страна «вобьет клин в единство G7», а отказавшись от нее, получит нестабильность в поставках сжиженного природного газа. Об этом написала японская газета Nikkei.

По мнению журналистов издания, есть два сценария развития ситуации для Японии. Первый: обе корпорации соглашаются с условиями России и получают долю в новом операторе «Сахалина-2», но без гарантии сохранения пропорции своего участия в проекте и структуры собственности. Второй: Япония отказывается переходить к новому оператору, при этом действующие долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа сохраняются (этот вариант под вопросом, поскольку Россия внесла Японию в список недружественных стран). Наконец, третий, наихудший сценарий: корпорации отказываюся от долей в новом операторе и контракты расторгаются. Придется покупать сжиженный природный газ по более высоким ценам на спотовом рынке, тратя в год дополнительно до двух триллионов иен (примерно 14,8 миллиарда долларов).

По указу президента Владимира Путина Россия создаст ООО, которому отойдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи». Имущество «Сахалин Энерджи» безвозмездно переходит к России. На время действия соглашения о разделе продукции она передаст его новому оператору. Остальные акционеры «Сахалин энерджи» должны за месяц принять решение о приеме долей в создаваемой компании.