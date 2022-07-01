Переход проекта «Сахалин-2» к новому российскому владельцу не повлияет на поставки СПГ. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Его слова процитировал ТАСС.

«Я думаю, что указ президента [России Владимира Путина] не означает, что [поставки] СПГ сразу прекратятся», — сказал он.

Новым владельцем проекта станет российское ООО. Его создаст кабинет министров РФ. Соответствующий указ Путин подписал 30 июня. Об этом сообщили «Известия». Прежним владельцем проекта была компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»).

Авторы указа подчеркнули, что российское правительство не будет учредителем «Сахалин-2». Также они подчеркнули, что на смену владельца пришлось пойти в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Кроме того, «Сахалин Энерджи» также отойдет новому владельцу проекта. Сам «Сахалин-2» передается в безвозмездное пользование.