Мир 29 марта 2023, 10:25 Решение Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии сочли катастрофой для Запада Подполковник Дэвис: ядерное оружие России в Белоруссии обернется катастрофой для Запада РИА «Новости»

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Западным странам угрожает катастрофа, если они не услышат сигнал, который подал президент России Владимир Путин решением разместить ядерный арсенал в Белоруссии. Такое мнение высказал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

«Игнорирование многомегатонного слона в комнате может привести к мрачному, потенциально катастрофическому исходу», — отметил подполковник армии США.

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По его словам, США и Евросоюз не имеют козыря для победы над Россией. Военный аналитик призвал политиков обратиться к здравому смыслу и не ставить под угрозу ядерную эскалацию из-за Украины.

Он подчеркнул, что на каждого ядерного туза в американской колоде у Путина есть свой ответный ядерный туз. Дэвис обратил внимание, что с Кремлем надо играть по другому набору правил.

Ранее подполковник американской армии счел, что Путин загнал президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в цугцванг.