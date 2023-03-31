Мир 31 марта 2023, 22:26 Решение Путина по ядерному оружию в Белоруссии сдержало Запад на Украине Колумнист CNN Джайлз: решение Путина по ядерному оружию сдержало поддержку Киева Западом Pxhere

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Решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии помогло сдержать Запад от полноценной поддержки Украины. Такое мнение в своей статье в статье для CNN высказал эксперт Кейр Джайлз.

«Россия уже „применила“ ядерное оружие, сделала это очень успешно, не запуская его в прямом смысле слова», — написал Джайлз.

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Путин с помощью этого весомого аргумента, как отметил автор материала, смог помешать США и Евросоюзу «пойти до конца» в вопросе поставок военной техники Киеву.

Президент России Владимир Путин в марте сообщил, что РФ закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко давно ставит вопрос о размещении на территории его страны российского тактического ядерного оружия.

В пятницу, 31 марта, Лукашенко заявил об активизации переговоров с Путиным по возвращению ядерного оружия в республику. Политик отметил, что вопрос безопасности и сохранения суверенитета страны еще никогда не стоял так остро