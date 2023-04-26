26 апреля 2023, 16:55
Решение Путина об ответных мерах на изъятие российских активов поддержали в Китае
Читатели «Гуанча» поддержали решение Путина об ответных мерах на изъятие активов России
Читатели китайского издание «Гуанча» поддержали решение президента России Владимира Путина о введении ответных мер в случае изъятия российских активов иностранными странами. Свое мнение они оставили в комментариях к соответствующей статье на сайте газеты.
«Путин все правильно сделал. Своими захватническими действиями США и Евросоюз продемонстрировали всему миру, что доверять им нельзя», — написал один комментатор.
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Другой читатель отметил, что в такой ситуации отвечать необходимо как минимум зеркально.
«Нужно действовать только методами низкосортных американских политиков. Они просто не понимают по-другому», — отметил он.
Еще один пользователь добавил, что бандитские страны Запада опасаются только силы, не следуя никакой морали.
Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов России за рубежом.
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