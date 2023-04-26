Мир 26 апреля 2023, 16:55 Решение Путина об ответных мерах на изъятие российских активов поддержали в Китае Читатели «Гуанча» поддержали решение Путина об ответных мерах на изъятие активов России РИА «Новости»

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Читатели китайского издание «Гуанча» поддержали решение президента России Владимира Путина о введении ответных мер в случае изъятия российских активов иностранными странами. Свое мнение они оставили в комментариях к соответствующей статье на сайте газеты.

«Путин все правильно сделал. Своими захватническими действиями США и Евросоюз продемонстрировали всему миру, что доверять им нельзя», — написал один комментатор.

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Другой читатель отметил, что в такой ситуации отвечать необходимо как минимум зеркально.

«Нужно действовать только методами низкосортных американских политиков. Они просто не понимают по-другому», — отметил он.

Еще один пользователь добавил, что бандитские страны Запада опасаются только силы, не следуя никакой морали.

Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов России за рубежом.