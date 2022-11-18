Мир 18 ноября 2022, 04:34 Решение проблемы продовольствия увидели в продлении зерновой сделки МИД Канады: продление зерновой сделки поможет решить проблему продовольствия Pixabay

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Канадские власти приветствовали продление зерновой сделки и сочли эту договоренность важным шагом в решении проблемы с продовольствием. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление МИД Канады.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Соглашение об экспорте продовольствия с Украины было подписано 22 июля в Стамбуле. В одном из документов указывается регламент вывоза зерна из Одессы, Черноморска и Южного. В Турции работает координационный центр, созданные для контроля судов, чтобы не допустить провоза оружия.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при возобновлении продовольственной сделки были учтены требования Москвы. Речь идет о снятии ограничений на экспорт удобрений и продовольствия из России.

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Главным условием продления сделки является соблюдение договоренностей ее участниками. Такое мнение высказал замглавы МИД России Александр Панкин.