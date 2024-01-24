Мир 24 января 2024, 03:57 Решение Польши прекратить дело о падении ракеты ВСУ в Пшеводуве привело в ярость поляков Поляки выразили недовольство прекращением дела о падении ракеты ВСУ в Польше РИА «Новости»

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Читатели польского портала Do Rzeczy выразили недовольство решением прокуратуры Польши прекратить расследование по факту гибели двух человек из-за падения в Пшеводуве украинской ракеты в 2022 году. Поляки написали гневные комментарии под статьей о прекращении дела.

Расследование дела о падении ракеты ВСУ и убийстве двух фермеров прекратили, так как Киев отказался сотрудничать. Из-за этого польские следователи не могут установить виновных в гибели двух человек.

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Поляки обвинили Украину в трусости из-за отказа сотрудничать. Читатели также спросили, стоит ли помогать стране, которая плюет в лицо друзьям.

«Пошли вы, украинцы», — написал один из комментаторов.

Другой отметил, что киевские власти никогда не признают вину. По его словам, Украина только готова принимать помощь, половину из которой разворуют «патриотические» элиты.

Отказ от сотрудничества назвали еще одним аргументом против принятия Украины в какой-либо союз.

«Сколько еще польское государство будет позволять украинцам так позорно унижать себя?» — задался вопросом читатель.

«С каких пор производство по делу приостанавливается в случае отказа преступника от сотрудничества?» — спросил другой комментатор.

Читатели заявили, что украинцы никогда не будут полякам друзьями.

В конце сентября 2023 года польская прокуратура окончательно установила, что упавшая в Пшеводуве ракета принадлежала Украине. Сделанные заключения категоричны и исключают запуск снаряда с российской стороны.