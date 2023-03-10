Мир 10 марта 2023, 03:26 Решение Польши по украинским беженцам назвали ударом по Зеленскому Daily Express: решение польских властей по украинским беженцам ударило по Зеленскому РИА «Новости»

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Власти Польши больше не могут платить за украинских беженцев. С 1 марта иностранцы должны оплачивать 50% проживания самостоятельно. По мнению британской газеты Daily Express, такое решение польских чиновников является «ударом» по украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Новые правила для беженцев с Украины начали работать с 1 марта. Те, кто находится в стране более 120 дней, теперь должны оплачивать половину стоимости проживания, но не более 40 злотых за один день (около 700 рублей). Через два месяца правила ужесточат. С 1 мая украинцев обяжут компенсировать уже 75% стоимости проживания, если они находятся на территории страны более полугода.

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«Польское правительство утверждает, что оно больше не может платить за 80 тысяч беженцев, которые все еще находятся в стране. В дополнение к жилью беженцы пользуются другими льготами — такими как бесплатный общественный транспорт и медобслуживание», — говорится в материале.

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Кроме этого, власти сослались на мнение экспертов, что оказывать помощь беженцам разумно лишь не более года — дальнейшая поддержка будет демотивировать их и затруднит возвращение на рынок труда.