Решение по вакцине Johnson & Johnson отложили

Консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний США не стала давать новые рекомендации по использованию вакцины Johnson & Johnson. Ранее применение препарата компании от COVID-19 приостановили.

Эксперты указали на продолжение расследования по поводу поступивших данных о случаях образования тромбов, сообщил телеканал NBC. Имеющуюся информацию о возможной связи между прививкой Johnson & Johnson и тромбозами специалисты сочли недостаточной.

Вернуться к подготовке рекомендаций консультативная группа намерена в течение недели. Затягивать принятие решения по вакцине в регуляторе не намерены. Однако точная дата следующего заседания пока что не назначена.

Поставки вакцины Johnson & Johnson в Европу приостановили после шести случаев тромбоза после вакцинации у женщин в возрасте от 18 до 48 лет. Связь между прививкой и проблемами со здоровьем сейчас изучают.

Из соображений осторожности американские регуляторы FDA и CDC посоветовали приостановить использование вакцины от компании Johnson & Johnson.