Решение по делу рейса МН17, потерпевшего крушение на Украине, объявят в 2022 году

Судья Хендрик Стейнхейс объявил на слушаниях, что решение по делу самолета, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году и упавшего на территории Украины, будет вынесено до конца 2022 года. Потерпевший крушение Boeing выполнял рейс МН17, погибли все 298 пассажиров, сообщило РИА «Новости».

В суде пояснили, что к делу приобщились новые материалы следствия. Это содержание бесед с тремя свидетелями, доклад экспертов Института криминалистики Нидерландов по сравнительному анализу речи и ряд докладов Королевской военной академии Бельгии, написал сайт NEWS.ru.

Также отмечается, что один из свидетелей по делу умер несколько дней назад. Стейнхейс уточнил, что крайний срок вынесения вердиктов назначен на 15 декабря 2022 года.