Мир 17 апреля 2023, 06:00 Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти объяснили в МИД России Посол Сентюрин: мировую энергетику в кризис загоняют безответственные решения Pxhere

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Мировая энергетика находится в сложном состоянии и рискует перерасти в кризис. Причиной тому безответственные политизированные решения, заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. Его слова привело РИА «Новости».

В 2022 году экономические отношения искусственно поставили в зависимость от геополитики, отметил посол. Это было сделано путем перехода на антирыночные механизмы, а также на язык ультиматумов. Все это привело к тому, что «текущее состояние глобальной энергетики характеризуется как сложное с риском перерастания в кризисное».

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Решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти, по словам Сентюрина, призвано стабилизировать ситуацию. Такие меры посол по особым поручениям МИД России назвал вынужденными. Они направлены на балансировку спроса и предложения, пояснил Сентюрин.

Ранее агентство Bloomberg в своем материале заявило, что нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может существенно снизить шансы главы Белого дома Джо Байдена на переизбрание президентом США в 2024 году. Как объяснили авторы материала, если США в прошлом году взяли на себя роль миротворца в ценовом противостоянии участников группы ОПЕК, то сейчас Штаты сами стали мишенью для членов альянса.