Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти поддержали страны Персидского залива | 360°

Мир 17 октября 2022, 00:39 Поделиться Telegram

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Viber Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти поддержали страны Персидского залива Кувейт, Бахрейн, Оман и Ирак поддержали решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти Pxhere.com

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В поддержку решения стран — участниц соглашения ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти высказались Кувейт, Бахрейн, Оман и Ирак. Об этом сообщил ТАСС.

Стремление Кувейта «поддерживать баланс интересов производителей и потребителей» подтвердил генеральный директор Кувейтской национальной нефтяной компании (KNPC) шейх Наваф Сауд ас-Сабах. Он приветствовал решение ОПЕК+.

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Решения ОПЕК+, как отметили в министерстве энергетики и природных ресурсов Омана, основаны на реалиях спроса и предложения на рынке. Участники одобрили решение единогласно, заявил министр нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн Мухаммед Мубарак бен Дина.

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Решения объединения «основаны на экономических показателях и принимаются профессионально, объективно и единодушно», заявили представители иракской нефтяной государственной компании SOMO.

Заявление по этому вопросу сделал и генеральный секретарь ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс, который сейчас находится с визитом в Алжире. По его мнению, решения картеля «носят чисто технический характер». Он пояснил, что организация скорее стремится сбалансировать спрос и предложение, а не ориентируется на конкретную цену.

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