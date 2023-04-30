Мир 30 апреля 2023, 20:44 Решение о захвате русской школы в Варшаве назвали мелкой местью Читатели Die Welt негативно отреагировали на захват российской школы в Польше РИА «Новости»

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Читатели немецкого издания Die Welt негативно от реагировали попытку польских властей отобрать школу при посольстве России. Этот акт пользователи оценили как «мелкий, ненужный акт мести», сказано в комментариях.

Другие комментаторы опасаются, что данные действия могут спровоцировать переход украинского конфликта в мировой.

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«Польша и Украина будут делать все, чтобы превратить локальный конфликт в мировой», пишут люди.

Некоторые предположили, что захват школы был поводом вызвать негативную реакцию со стороны России.

«Это было совершенно не нужно и предназначено только для того, чтобы спровоцировать Россию», пришел к выводу один из немцев, решивший, что теперь поляки «смогут выставить себя жертвами».

«Мне противно, что Польша втягивает в это и детей», «В Польше полно русофобов», отметили немцы.

Ранее сообщалось, что в Польше возле здания захваченной школы прошел протестный митинг. Люди держали в руках плакаты с требованием не трогать учебное заведение и защитить русский язык.