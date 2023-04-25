25 апреля 2023, 17:17
Решение о передаче Крыма в состав Украины призвали отменить
Глава парламента Константинов назвал нелегитимной передачу Крыма в состав УССР в 1954 году
Решение о передаче Крыма из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году является незаконным, его следует отменить. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов, которого процитировало РИА «Новости».
Константинов отметил, что настало время поставить точку в истории процесса юридического нигилизма и вопиющей несправедливости, запущенного в 1954 году.
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«В 2014 году это было сделано в политическом плане. Еще предстоит оформить в юридическом», — сказал он.
Глава парламента подчеркнул, что существует мощная доказательная правовая база о незаконности подписанных документов по передаче полуострова Украине.
«Не так важно, что инициирует этот процесс. Но мы объединим усилия со своими союзниками и обязательно доведем дело до логичного завершения», — заключил Константинов.
Ранее китайский посол во Франции Лю Шайе напомнил, что полуостров изначально принадлежал России, писал RT.
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