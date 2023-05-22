Мир 22 мая 2023, 16:01 Решение о новом пакете санкций против России не смогли согласовать в ЕС Сийярто: главы МИД ЕС не приняли решений по новому пакету санкций против России РИА «Новости»

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Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли принять решение относительно нового, 11-го по счету, пакета антироссийских санкций. Политики ни о чем не договорились и относительно дополнительной военной помощи киевском режиму из Европейского фонда мира. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщил ТАСС.

«Решение о дальнейшем финансировании поставок оружия [на Украину из Европейского фонда мира] принято не было. Не было также принято решение о санкциях», — сказал Сийярто.

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По его словам, Венгрия связала военную помощь Украине с требованием исключить банк OTP из составленного украинским режимом списка «международных спонсоров войны». Также венгерская сторона выступила против некоторых положений 11-го пакета санкций.

Сийярто подчеркнул, что его страна не поддержит санкции ЕС, которые касаются сотрудничества с Россией в сфере ядерной энергетики. Также Венгрия против ограничений европейских компаний в вопросе торговли российскими товарами. Министр подчеркнул, что прошлый опыт показал негативное влияние санкций на европейскую экономику.